Volop activiteiten bij TC Eerbeek

EERBEEK - In de afgelopen weken hebben er meerdere activiteiten plaats gevonden bij de Eerbeekse tennisvereniging. In juni vonden de jaarlijkse clubkampioenschappen voor senioren plaats. Er werd in de diverse categorieën sportief gestreden om de titel clubkampioen 2018. De finales werden op zondag gespeeld en de kampioenen gingen huiswaarts met een waardebon van Racketsport Nederland uit Apeldoorn.



Op vrijdag 6 juli vond het Klaas Vos toernooi plaats. Het werd dit jaar voor de veertiende keer gehouden. Het was prachtig zonnig en warm weer. Dit jaar kon de organisatie rekenen op 72 deelnemers. Er werden wedstrijden op tijd gespeeld in diverse poules en categoriën. Tijdens de prijsuitreiking werden de poulewinnaars bekend gemaakt en zij werden beloond met een flesje wijn. Bij de damesdubbel werden Marian Gammauf en Corrie van der Pol uit Eerbeek kampioen, bij de mix dubbel categorie zeven Marina Alewijnse en Arie Zuidersma uit Zutphen, bij de mix dubbel categorie acht Mariëtte Bakker en Ton van Gorkom uit Dordrecht en bij de heren dubbel Peter Beliën en Jan van Boven uit Eerbeek.

Ook de jeugd heeft gestreden om de titel clubkampioen van 2018. Op zondag 8 juli waren alle jeugdleden aanwezig om tegen elkaar te spelen. Aan het eind van de dag werden de kampioenen bekend gemaakt en ontvingen zij van tennisleraar Roald de Gans een welverdiende beker.

Ook zijn er felicitaties voor het jeugdteam groen. zij werden onlangs kampioen in de voorjaarscompetitie. Aaron, Jaïro, Sven, Julian, Inti en Feline hebben 33 van de 34 wedstrijden gewonnen en hebben het kampioenschap dik verdiend.

Van 29 juli tot en met 5 augustus vindt het Weltevreden Open toernooi plaats. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken bij dit toernooi. Het wedstrijdschema is te vinden op www.toernooi.nl.