Zonnepanelen en isolatie populair in Doesburg

DOESBURG - Het enthousiasme onder Doesburgse woningeigenaren voor een collectieve inkoopregeling voor zonnepanelen en woningisolatie blijkt bijzonder hoog. Van de 2369 huiseigenaren die begin april per brief werden benaderd, heeft bijna twintig procent zich aangemeld. Bij vergelijkbare projecten in Nederland werd voorheen een score van tien procent al als prima resultaat gezien.

"Ik ben blij verrast met dit supermooie resultaat", zegt wethouder Peter Bollen. "Er is door de gezamenlijke inkoop nu al voor ruim 1.500.000 euro uitgegeven aan verduurzaming in de gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar en Doesburg. We werken daarbij samen met bedrijven uit de regio. Dus dat is een mooie economisch impuls voor de Liemers".

De gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar en Doesburg werken samen binnen het www.Liemersenergieloket.nl. In deze gemeenten loopt de collectieve inkoop, die wordt verzorgd door het bedrijf Winst uit je woning. Het verduurzamen van huizen is een eerste stap op weg naar een energieneutrale gemeente. Onderwerpen als isolatie, zonne-energie, subsidie en financiering, inzicht in energiegebruik, energiebesparing, verwarming, schoon vervoer en windenergie komen op de website aan bod.

Waar voorheen tien procent inschrijvingen al een heel mooi resultaat was, zit Doesburg nu op 19,4 procent. Die mensen hebben zich ingeschreven voor de collectieve inkoop. Zij krijgen offertes voor de door hen gewenste maatregelen. Inmiddels zijn al 64 opdrachten verleend. Dit aantal zal naar verwachting nog verder stijgen.

Om de financiering van de maatregelen te vergemakkelijken stelt de gemeente een duurzaamheidslening beschikbaar. In totaal is 500.000 euro beschikbaar, ook voor mensen die geen gebruik maken van de collectieve inkoopregeling. Op dit moment is voor circa 175.000 euro aan duurzaamheidsleningen aangevraagd door Doesburgse woningeigenaren.