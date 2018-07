Jeugdhockeykamp at the beach

DIEREN - Het einde van het seizoen staat voor de jeugd van mixed hockeyclub Dieren steevast in het teken van het hockeykamp. Dit jaar vond van 29 juni tot en met 1 juli het kamp voor het eerst plaats op het nieuwe terrein aan de Imboslaan.

Zo’n 115 kinderen uit de F- tot en met C-jeugd namen deel aan het kamp met het thema MHC Dieren at the beach. In het tot strandtent omgebouwd clubhuis, werden de kinderen op vrijdagmiddag met Hawaii-slingers, kamp-paspoorten en kleurrijke t-shirts ontvangen, terwijl ouders tenten opbouwden op het kampterrein. Verdeeld over tien gemengde teams met namen als Strandstoel, Zonnebrand en Snorkel werd in drie dagen tijd een volwaardige hockeycompetitie afgewerkt.

Ook het weer deed een flinke duit in het zakje zich aan het thema aan te passen, waardoor het op zaterdagmiddag met temperaturen boven de 27 graden zelfs te warm werd om verder te hockeyen. Het alternatieve programma in de schaduw bood samen met de zeepsopbaan en watersproeier de nodige verkoeling en waterpret.

Voor aanvang van de disco op zaterdag verzorgde Idols finalist Bram Boender een verrassingsoptreden. Zichzelf begeleid op gitaar bracht hij uiteenlopende hits ten gehore van Hotel California tot Ed Sheeran’s Perfect, wat door de jeugd luidkeels werden meegezongen.

Onder enthousiaste support van ouders, vrijwilligers en kinderen vond op zondagochtend de finale plaats. Het volkslied voor aanvang van de hockeyfinale bezorgde bij de vele toeschouwers en spelers kippenvel. Na een spannende finale trok uiteindelijk team Vlieger aan het langste eind, werden de prijzen uitgereikt en de strandtent weer verbouwd tot clubhuis, klaar voor een nieuw hockeyseizoen.

Foto: Bart van den Bergh