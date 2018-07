Vrijwilligers gezocht voor klussen in huis en tuin

RHEDEN/ROZENDAAL - Iedereen kan in een situatie terecht komen waarin hulp van anderen nodig is. Familie, vrienden of buren kunnen deze steun niet altijd bieden. Dan is het mogelijk via MVT, de stichting voor mantelzorg en vrijwillige thuishulp, een beroep te doen op vrijwilligers. MVT Rheden/Rozendaal werkt samen met organisaties en initiatieven die hiervoor vrijwilligers inzetten. Zij zijn actief in alle dorpen van de gemeente Rheden en in Rozendaal. Voor hulpvragen waar deze organisaties niet in kunnen voorzien heeft MVT zelf een groep flexvrijwilligers. Door het toenemende aantal vragen zoekt MVT versterking van dit team. Vooral mensen die klussen in en om het huis willen doen en willen helpen in de tuin.

Wie niet zo praktisch is ingesteld, maar wel van een gezellig praatje of een wandeling houdt, kan ook reageren. Ook daarvoor is altijd een hulpvraag. Belangstellenden kunnen contact opnemen met MVT-coördinator Lidy Kelderman via tel. 026 - 3707072 van maandag tot en met donderdag tussen 9.30 en 11.30 uur of via e-mail info@mvtrheden.nl.