DIEREN - Nadat het 45-plusteam van VV Dieren was voorzien van nieuwe kleding, is het ook gelukt een tassensponsor te vinden. Eetcafé het Schilderij ziet, zoals dat zo fraai heet in het voetbal, ' de potentie van deze groep voetballers' en wilde dit belonen met mooie tassen.

En natuurlijk moest het hele spul daarna op de foto met het gezellige eetcafé van de sponsor op de achtergrond.