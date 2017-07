Vieze grapjes blijven het leukst

VELP – Het mag woensdagmiddag dan wel bloedheet zijn geweest, bij de voorstelling van Hakim in Openluchttheater de Pinkenberg in Velp was daar weinig van te merken. De artiest verzorgde met veel energie de eerste in een serie zomervoorstellingen op de woensdagmiddag.

Hakim is een oude bekende op de Pinkenberg en toont woensdag dat hij beschikt over een bijzonder scherp geheugen. Een bezoeker die misschien al wel twintig jaar komt, krijgt een knuffel en Hakim weet zelfs de naam nog van een jongetje dat hem vorig jaar even mocht helpen in de show. Anderzijds kunnen óók de kinderen zich eerdere bezoekjes feilloos herinneren. Als Hakim een bekend trucje uithaalt, wordt hij genadeloos op de vingers getikt: “Dat deed je vorig jaar ook!”

De Grote Poepshow van Hakim is één grote chaos, met vieze grapjes over poepen en scheetjes, een korte cursus mime-voetbal, oma’s uit het publiek die á la minute een verhaaltje moeten vertellen en kinderen die heerlijk commentaar leveren en op het podium mee mogen doen. De kinderen liggen soms plat van het lachen, maar ook de ouders weet Hakim tussendoor te vermaken met grapjes die de jonge bezoekers volledig ontgaan.

Hakim kan meer dan alleen mimespelen en is daarmee een waardige opener van het nieuwe seizoen op de Pinkenberg. De komende weken is er elke woensdagmiddag een andere voorstelling te zien in het charmante openluchttheater in Velp.