Helpende handen bij WEURO

EERBEEK / DIEREN – John Geerdink uit Eerbeek en Ewald Jansen uit Dieren zijn er maar druk mee. Deze weken zetten zij zich in als velddrager bij het EK Voetbal voor Vrouwen, dat onder andere wordt gespeeld in stadion de Vijverberg in Doetinchem en De Grolsch Veste in Enschede.

Geerdink is al langer actief in de sportwereld. Zo mocht bij vorig jaar het verkeer regelen tijdens de passage van de Giro d’Italia door Gelderland en was hij eerder dit jaar te vinden op het NK Wielrennen in ’s-Heerenbergh. Daar werd John aangesproken door medewerkers van de UEFA met het verzoek ook een handje toe te steken bij het EK Voetbal voor Vrouwen.

Geerdink: “Zo’n verzoek sla je natuurlijk niet af.”

Niet dat Geerdink en zijn maat Edwin Jansen uit Dieren zomaar mee mochten doen. “We moesten veel papierwerk invullen en al onze ervaringen vertellen. We draaien veel evenementen in Dieren en omstreken en zijn door de UEFA uitgekozen.”

De twee hulpverleners kregen op een zondagmiddag les van de UEFA-arts. Er werd flink geoefend en alles ging perfect. Op het moment dat één van de speelsters het veld afgedragen moet worden, komen John en Ewald in actie. Ze hebben nu geholpen bij twee wedstrijden in Doetinchem en mogen tevens hun diensten verlenen bij de kwartfinale in Doetinchem en de finale in Enschede, iets waar Geerdink hartstikke trots op is!