Kanaalgemeenten pakken kans die provincie biedt

REGIO - De gemeenten langs het Apeldoorns Kanaal gaan samen inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de recreatie op en om het kanaal te versterken. De betrokken bestuurders van onder meer Apeldoorn, Brummen en Rheden, zien kansen nu Provinciale Staten hebben opgeroepen om voor komend najaar de investeringsmogelijkheden in beeld te brengen.

Wethouder Johan Kruithof van Apeldoorn: “Het is natuurlijk even schakelen na de teleurstelling dat het bevaarbaar maken van het noordelijk deel niet rond kan komen. Ik wil samen met gedeputeerde Josan Meijers echter vooral kijken naar de kansen die het kanaal ons te bieden heeft. Het is positief dat alle wethouders van de aanliggende gemeenten hier ook aan mee willen werken. Het is aan ons om gezamenlijk een aansprekend aanbod neer te leggen, waar we als gemeenten, samen met andere partijen uit het gebied, achter staan.”

Provinciale Staten deden de oproep naar aanleiding van het bericht dat de bevaarbaarheid van het noordelijke deel van het kanaal niet rond komt. Het budget dat de provincie beschikbaar had als bijdrage hieraan, kan daardoor toch ten goede komen van de verdere recreatieve ontwikkeling van het Apeldoorns Kanaal.



Gedacht wordt dat onderdelen van het kanaal wel bevaarbaar zijn of kunnen worden en dat daaromheen kansen zijn voor een aantrekkelijk recreatief aanbod. Om de mogelijkheden in beeld te krijgen, werken de gemeenten nauw samen met de provincie Gelderland en het Waterschap. Ook wordt een relatie gelegd met partijen die zich al langer bezig houden met initiatieven op en rond het Apeldoorns Kanaal. Deze zomer zal hard gewerkt worden om de mogelijkheden in kaart te brengen en te kunnen presenteren aan Provinciale Staten. Het doel is dat Provinciale Staten dit najaar een goede afweging kunnen maken.

Jan Jansen, voormalig wethouder in Rheden, zit in het bestuur van de Stichting Apeldoorns Kanaal, die ijvert voor het weer bevaarbaar maken voor de pleziervaart. "En dat zag er goed uit", vertelde hij eerder al. "De sluis bij Hattem kan weer gebruikt worden, het kanaalgedeelte Hattem-Heerde is al uitgebaggerd, er zijn daar zelfs al aanlegsteigers gebouwd en overal langs het kanaal denken gemeenten mee aan het beweegbaar maken van de bruggen. Desondanks besloot de stuurgroep dat het toch niet haalbaar is de zogenaamde BM-klasse, dat is de kleine pleziervaart, op het kanaal te brengen. Ze denken hooguit aan een plan waarbij vaartuigen van maximaal 1.30 meter onder de bruggen door kunnen. Dan heb je het over vletten en kano's. Wat mij betreft een afwaardering van de ambities."