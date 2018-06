Omroep Gelderland helpt Unisono Velp

VELP- Harmonie Unisono verkeert in nood. Het orkest wil graag extra muzikanten om het orkest op volle sterkte te krijgen. Het programma Gelderland Helpt van Omroep Gelderland, probeert hierbij te helpen. Zaterdag 26 mei bezocht de omroep met Sonja Booms als presentatrice het Velps harmonieorkest. Voor Harmonie Unisono was het een bijzondere ervaring. Bij buurthuis De Poort werd een publieke repetitie gehouden. Door het schitterende weer kon dat op het buitenterras. Hiervan zijn uitgebreid opnamen gemaakt. De radio-uitzending was live en de TV-uitzending was zondag 24 juni. Harmonie Unisono biedt de mogelijkheid voor enkele proefrepetities met het orkest. Voor wie een instrument wil leren bespelen heeft Unisono introductielessen.

- foto Koos Roelofs

unisono-velp@outlook.com