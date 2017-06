Wereldspellendag in Dierense Speeltuin

DIEREN – De Dierense Speeltuin houdt zaterdag 24 juni een Wereldspellendag. Van 10.00 tot 16.00 uur zijn alle kinderen èn hun ouders welkom om leuke spelletjes te doen. Ook zijn er optredens van een goochelaar en zanger Bram Boender.

Er is deze dag van alles te doen in de speeltuin. Zo kan jong en oud sumoworstelen in zo’n enorm pak. Er is een buikschuifbaan, waarop je ook met een band kan glijden, zodat ook kinderen met een beperking mee kunnen doen. De Rhedense Rollers geven een demonstratie rolstoelbasketbal en wie het aandurft, mag zelf proberen mee te doen. Polysport verzorgt het kruisboogschieten, waar iedereen aan mee kan doen. Met dank aan vrijwilligster Rita is er een rodeo-varken, waar de kinderen een ritje op kunnen maken. Wie blijft het langst zitten?

Er is een optreden van goochelaar Korvera, die een spetterende show verzorgt. Tussen 14.00 en 15.30 uur treedt niemand minder dan Bram Boender op, het Dierense Idol.

De entree is deze dag net als altijd: gratis voor leden en 3 euro voor niet-leden van de speeltuin.

Deze Wereldspellendag wordt, net als alle andere activiteiten, mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Het bestuur van de Speeltuin, zelf overigens ook vrijwillig medewerkers, is blij dat er zoveel mensen mee willen helpen. Overigens zijn er altijd nieuwe mensen welkom, op dit moment voornamelijk voor het onderhoud en toezicht.