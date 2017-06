Stoere Mannen

DIEREN – De eerste Dierense Stoere Mannendag op Winkelcentrum Dieren was een succes. Dit jaarlijks terugkerend evenement werd gehouden op de dag voor Vaderdag. Vaders konden met hun zonen allerlei spelletjes doen, georganiseerd door Peter Oversteegen. Zo waagden Jayden en zijn vader zich aan een potje touwtrekken (foto). De motorclub was present met stoere motoren en GWW Ingenieurs toonde de Duck, een imposant amfibievoertuig. Garage Ronald Jurrius liet een aantal mooie auto’s zien en ondernemers deelden allerlei lekkers uit, zoals curryworsten. Ook had een aantal ondernemers hun etalage stoer ingericht. Zo had HG Schoenmode een combinatie met een workmate gemaakt. Het was gelukkig mooi weer en gezellig druk op het Winkelcentrum.

De organisatie gaat nu werken aan een opvolging voor 2018 en ideeën zijn altijd welkom. Wie ideeën heeft of mee wil doen aan dit of een ander evenement van Winkelcentrum Dieren, kan contact opnemen via info@winkelcentrumdieren.nl.

www.winkelcentrumdieren.nl