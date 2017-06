Zonnebloem Loenen wandelt mee

LOENEN – Vrijwilligers van De Zonnebloem uit Loenen hebben met gasten meegedaan aan de Wandelvierdaagse in Eerbeek. Het is een voortreffelijke week geweest en iedereen heeft genoten. Er waren prima wandelroutes voor de gasten en hun duwers en iedereen heeft van de mooie omgeving genoten. Samen met de Beekwal was het gezellig wandelen en elke avond werd in de Beekwal afgesloten met koffie en iets lekkers. Iedereen ging de laatste dag met een diploma, een medaille en met bloemen naar huis. Het bestuur vond het fijn dat er elke avond weer genoeg vrijwilligers waren om de gasten van de Zonnebloem Loenen te duwen.