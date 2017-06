Roofvogeltuin weer kleurrijk

KLARENBEEK – Valkenier en hovenier Tjipke Zuidema kan zijn Roofvogeltuin, ook wel Vier Seizoenentuin genoemd, aan de Oudhuizerstraat in Klarenbeek weer laten zien. De late strenge vorst heeft zijn tuin een forse slag toegebracht. Planten en boompjes zijn echter door het gunstige voorjaarsweer weer snel hersteld. Zuidema kan zijn tuin nu weer openstellen voor het publiek. Veel staat er nu weer volop in bloei.

In het afgelopen voorjaar was de natuur al volop bezig met groeien en bloeien toen de late nachtvorst toesloeg. Zuidema moest met veel vaste planten en heesters opnieuw aan de slag. Wie nu een rondgang maakt door de tuin met voorin de roofvogels ziet nog wel enkele sporen maar alles groeit en bloeit weer als voorheen. Vooral langs de vijver is weer veel te bewonderen.

Roofvogeltuin De Havikshof aan de Oudhuizerstraat 36a is op zaterdag en zondag geopend van 13.00 tor 16.30 uur.