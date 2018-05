DOESBURG- Zaterdag om 16.56 uur werd de brandweer van Doesburg opgeroepen voor een kleine vogel in nood op de hoek Koppelweg/Forsythiastraat. Op het eilandje in het water aldaar staan bomen en in een van die bomen hing een vogel aan één vleugel vast in draad. Hierop werd door de brandweer een klein bootje van een collega brandweerman geleend. Met dit kleine bootje werd er heen gevaren en de vogel in veiligheid gebracht. De dierenambulance heeft zich daarna over het diertje ontfermd