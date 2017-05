Werkconferentie positieve gezondheid

Donderdag 1 juni staat positieve gezondheid centraal tijdens een werkconferentie in Brummen. Drie door de gemeente ondersteunde initiatieven worden gepresenteerd.

Zo wordt officieel een start gemaakt met het open samenwerkingsverband tussen Gelre Ziekenhuizen, Verian, Riwis, Philadelphia en huisartsencoöperatie Regio Zutphen. Zorgcoöperatie Brummen Gezond, een initiatief van inwoners van Brummen, ontvouwt haar plannen, waarin inwoners worden betrokken bij de inrichting van de lokale zorg en preventie. Het derde initiatief komt vanuit het Landschapsnetwerk Brummen en omhelst een plan om samen met boeren voedsel te produceren voor een lokale afzetmarkt aan zorginstellingen.

De werkconferentie is bedoeld voor inwoners van de gemeente, lokale en regionale zorgverleners en bestuurders van sport- of culturele verenigingen. De middag begint om 13.30 uur en wordt tussen 17.00 en 18.00 uur afgesloten met een netwerkborrel. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en daarom is reserveren noodzakelijk. Dit kan via www.eventbrite.nl.