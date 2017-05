Papierschepperij geopend

EERBEEK - Aan het Stationsplein in Eerbeek, opende vrijdag papierschepperij Het Oude Klooster. In een gemeentelijk pand dat ooit werd aangekocht in het kader van de centrumplannen, is voortaan in ieder geval iedere zaterdag tot 1 oktober van 10.00 tot 17.00 uur te zien hoe de papierfabricage waardoor Eerbeek groot werd, onstond en zich ontwikkelde. Papierschepper Ewald Weijers (foto) mocht zaterdag direct al nieuwschierige en belangstellende bezoekers verwelkomen en zijn vak demonstreren. "En ook waren er mensen die nog voorwerpen uit het verleden van de papierindustrie hebben en die wel af willen staan aan ons", vertelt hij. "Je merkt aan dat soort dingen dat het dorp echt iets met de papierindustrie heeft." Het Oude Klooster heeft dan ook alles in zich om uit te groeien tot een plek waar de historie en toekomst van de papierindustrie samen komen. Meer info: www.het-oude-klooster.nl - foto: Han Uenk