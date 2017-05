Buitenbios in Eerbeek

EERBEEK - Een aantal actieve ondernemers, Bakker ten Veen, Bistro de Zaak, Boekhandel Hendriks, Hendriks Optiek en de Pelikaan, hebben een zomerprogramma gemaakt om het Stuijvenburchplein in Eerbeek goed te benutten. Met medewerking van de ondernemingsvereniging Eerbeek, Regiobode, de dorpsraad Eerbeek-Hall en de culturele stichting Brummen is het mogelijk gemaakt om een aantal leuke evenementen te verzorgen. Zo zal er in de zomer regelmatig iets te doen zijn op het plein. Afgelopen zaterdag was er een primeur. De eerste Buitenbios op het Stuijvenbuchplein in Eerbeek. Op een groot scherm werd de film Top Gun vertoond. Popcorn, bier, koffie en hamburgers waren verkrijgbaar.

De aanwezigen waren zeer te spreken over de locatie en spraken de wens uit om dit meer te doen in de toekomst. Daar gaat de organisatie voor zorgen. In september gaan er twee voorstellingen plaatsvinden, een kindervoorstelling en een volwassenvoorstelling.