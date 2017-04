Vrouwenkoor Ludiek uit Brummen jubileert

BRUMMEN - Vrouwenkoor Ludiek viert in 2017 haar vijftienjarig jubileum. Met veel plezier komen de leden sinds 2002 iedere donderdagavond naar de repetitie-avond in het NPB-kerkje aan de Van Vuurenlaan in Brummen. Diverse dirigenten hebben inmiddels hun steentje bijgedragen aan sfeer, muziekkeuze, het begeleiden en opleiden van de koorleden. Inmiddels werkt Ludiek alweer anderhalf jaar met veel plezier samen met dirigent Caspar van der Vinne. De koorleden oefenen ieder thuis via mp3 hun eigen partij zodat het instuderen soepel verloopt. Ludiek houdt op Hemelvaartsdag, 25 mei, wederom haar eigen Ludieke Markt in Voorstonden. En op 4 november vindt het jubileumconcert plaats. Ludiek heeft de ervaring het best te gedijen als het koor uit ongeveer 30 leden bestaat. Dat betekent dat er op dit moment plaats is voor vijf nieuwe zangeressen. De huidige koorleden verwelkomen graag vrouwen die zin hebben in zingen, wellicht al over enige zang-ervaring beschikken en thuis willen oefenen. Aanmelden kan via vrouwenkoorludiekbrummen@gmail.com. Kom gerust enkele keren vrijblijvend meezingen. Er is veel variatie in muziekstukken en er wordt drie stemmig gezongen.

www.vrouwenkoorludiekbrummen.nl