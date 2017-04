Genieten in de Tuin van Sjef

VELP - Nu de toekomst van de Tuin van Sjef in Velp zeker is, worden er in het voorjaar weer diverse activiteiten gehouden in de door de overleden kunstenaar Sjef van der Molen vormgegeven natuuroase, midden in de bebouwde kom van Velp. Na zijn overlijden in augustus 2014 zijn vele vrijwilligers actief geweest met het voor de toekomst behouden van dit erfgoed. Een verrassend vormgegeven tuin met veel zeldzame planten en dieren. En dat is gelukt. In december heeft de stichting Tuin van Sjef het huis en tuin kunnen kopen.

Op 27 april, Koningsdag, staat de stichting met een kraam op de koningsmarkt aan de Rozendaalselaan in Velp. daar is informatie verkrijgbaar over de stand van zaken en de toekomstplannen. Ook zijn er tweedehands spullen te koop, ten bate van de Tuin van Sjef. Activiteiten volgen vanaf 7 mei.

www.detuinvansjef.nl