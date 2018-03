HALL - Basisschool De Vossestaart in Hall deed onlangs weer mee aan de Nationale Pannenkoekendag. Dit jaar hadden de kinderen mensen uit het buitengebied van Hall uitgenodigd om samen met hen te komen eten. Negentien kinderen uit groep 6, 7 en 8 zorgden ervoor dat alles op rolletjes liep in Partycentrum Bello, dat belangeloos een zaal ter beschikking stelde. De tafels waren mooi gedekt en alle gasten werden bij de deur van harte welkom geheten. Gijs, Emiel, Wijnand en Tim vertrokken naar Reuvershoeve in Brummen. Dit restaurant sponsorde 75 pannenkoeken en stelde de keuken en twee koks beschikbaar. Samen met de vier jongens bakten ze heerlijke pannenkoeken, naturel of met spek of appel. Een aantal ouders had voor alle kinderen gebakken en met een glas biologische appelsap, geschonken door de Ouderenbond Hall, was het een zeer smakelijke lunch. Op school oefende accordeonist Gerrit Sangers Oudhollandse liedjes met de kleuters. Door deze muzikale omlijsting werd het een gezellig samenzijn. Coördinator Nanda de Wit was dik tevreden. "Noaberschap is erg belangrijk voor ons en dit is daar een mooi voorbeeld van."