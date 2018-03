Voorjaarsmarkt De Oude Plataan

Op 24 maart van 11.00 tot 15.00 ur houdt De Oude Plataan in Dieren de jaarlijkse voorjaarsmarkt. Er zijn verschillende leuke kramen met onder andere snuisterijen, kaarten, bloemen, zelfgemaakte spullen, poffertjes, oliebollen, broodjes en een loterij met prachtige prijzen. Ook is er weer een kraam met heerlijke zelfgemaakte taarten. Tevens zal er een taartenwedstrijd worden gehouden voor de kinderen van de Boomgaard Zuid.

Natuurlijk is er weer de rommelmarkt, met nu ook tweedehandskleding en de kinderkleedjesmarkt. De opbrengst van de voorjaarsmarkt zal ten goede komen aan activiteiten voor de cliënten. De opbrengst van de taartverkoop komt ten goede aan de vriendenstichting van De Oude Plataan.



De organisatie kan nog spullen voor de verkoop gebruiken (geen televisies en/of koelkasten). Deze spullen of kleding kan worden ingeleverd op vrijdag 23 maart van 19.00 tot 20.00 uur in de Oude Plataan, Zutphensestraatweg 5 in Dieren.