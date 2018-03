VVD boekt winst in Rheden

Voorlopige uitslag verkiezingen: VVD grootste partij

Woensdag 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. In deze gemeente is de VVD de grootste partij geworden. Deze uitslag is nog voorlopig. Vrijdag 23 maart is de definitieve uitslag bekend.

Voorlopige zetelverdeling

De voorlopige zetelverdeling van de 27 zetels voor onze gemeenteraad is:

VVD, 5 zetels (was 4 zetels in 2014)

CDA, 4 zetels (was 4 zetels in 2014)

SP, 4 zetels (was 5 zetels in 2014)

PvdA, 4 zetels (was 4 zetels in 2014)

D66, 3 zetels (was 5 zetels in 2014)

GroenLinks, 3 zetels (was 2 zetels in 2014)

GPR Burgerbelangen, 3 zetels (was 1 zetel in 2014)

ChristenUnie, 1 zetel (was 1 zetel in 2014)

Opkomstpercentage

Het opkomstpercentage was bij deze gemeenteraadsverkiezingen 54,73%. Bij de verkiezingen in 2014 was dit 56,40%.

Vervolg

Het is gebruikelijk dat de grootste partij de leiding neemt in het voeren van de onderhandelingsgesprekken voor een nieuwe coalitie. We informeren u als er meer bekend is over een nieuwe coalitie en welke wethouders daarbij horen.

Referendum

Voor het referendum waren de stemmen:

Voor: 47,77%

Tegen: 52,23%

Blanco: 736 stemmen

Opkomstpercentage referendum:52,96%