EERBEEK – Op de Dierenseweg langs het Apeldoorns Kanaal in Eerbeek is woensdagochtend een vrouw gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Rond 09.20 uur raakte de vrouw door nog onbekende oorzaak met haar auto van de weg. Ze kwam tot stilstand tegen een boom en is later met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De auto is geborgen. De weg richting Dieren is enige tijd afgesloten geweest.