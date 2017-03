ING-kantoor Pieronstraat sluit 11 april de deuren

DIEREN - Het ING-kantoor aan de Pieronstraat 5 in Dieren sluit op 11 april om 16.00 uur de deuren. Online en mobiel bankieren hebben de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Daarnaast vragen de huidige marktomstandigheden om kritisch naar de kosten te kijken. Daarom sluit het kantoor in Dieren. Het dichtstbijzijnde ING-kantoor is het kantoor aan de Hoofdstraat 135 in Velp. hier kunnen ING-klanten terecht voor financieel advies op het gebied van onder andere sparen, verzekeren en betalen. Voor dagelijkse bankzaken zoals geld opnemen tot en met 10.000 euro en storten tot en met 30.000 euro en voor rekeningen openen en sparen kan men terecht bij het ING servicepunt Primera Sloot aan het Callunaplein 2 in Dieren.

Tel. 020 - 2288888