LAAG-SOEREN – Voor alweer de zestigste keer is woensdag de Nationale Boomfeestdag gevierd. In de gemeente Rheden wordt dit moment elk jaar aangegrepen om een wijk of straat van nieuw groen te voorzien. Dit keer was het de beurt aan nieuwbouwwijk Hof van Soeren.

De bouw van Hof van Soeren vordert gestaag, maar de wijk ziet er nog maar kaal uit. En daar hebben de leerlingen van basisschool ’t Schaddeveld woensdagmorgen verandering in gebracht. Samen met medewerkers van de gemeente plantten 22 kinderen uit groepen vijf, zes, zeven en acht maar liefst vijf eiken, één appelboom, één noot, eenentwintig elzen, veertig hazelaars en veertig krenten.

De eerste boom werd geplant door leerlingen Aniek en Sibren, bijgestaan door Bas Reinders van bouwbedrijf Reinbouw en wethouder Ronald Haverkamp van de gemeente Rheden, die overigens ook de rest van de morgen nog flink de handen uit de mouwen staken. De kinderen kunnen over een tijdje zelf genieten van hun werk, want een deel van de beplanting komt op en rondom de groenspeelplaats die in het nieuwe wijkje wordt aangelegd.