Grote Modelspoor-tentoonstelling in Dieren

DIEREN - De Modelspoorclub Veluwezoom (MSCV) uit Dieren doet dit jaar weer mee aan de Landelijke Modelspoordagen van de Nederlandse Modelspoor Federatie. Sinds 2014 heeft de MSCV onderdak gevonden bij Mfc De Oase in Dieren. Zaterdag en zondag zijn daar fraaie staaltjes modelspoorbouw te bewonderen. De toegang is gratis.

In De Oase aan het Ericaplein 1 in Dieren, wordt elke twee weken op de woensdagmiddag en -avond door de bijna 30 leden van MSCV stevig doorgewerkt aan bestaande en nieuwe tentoonstellingsbanen. Met deze banen neemt de MSCV drie a vier keer per jaar deel aan tentoonstellingen in Nederland en Duitsland.

Tijdens deze Landelijke Modelspoordagen laten de leden van de MSCV zien welke modelspoor activiteiten op dit moment binnen de club plaatsvinden. Er worden 3 HO modelbanen gepresenteerd in de zalen 4 en 6 in De Oase. Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 10.00 tot 16.00 uur.

Allereerst staat er een nieuw station van de 'oude' Duitse baan waarop met stoom- en diesellocomotieven wordt gereden. Delen van dit nieuwe station zijn inmiddels op verschillende tentoonstellingen in Nederland en Duitsland te zien geweest, maar nu is het compleet. Het grote station zorgt voor veel rangeerwerk met goederen- en personentreinen.

De nieuwe Duits/Nederlandse modelbaan is landschappelijk al mooi aangekleed. Dit grote project wordt in delen gereed gemaakt. Bij deze presentatie is te zien hoe het landschap wordt gemaakt en zo realistisch mogelijk wordt aangekleed met gebouwen, bomen en struiken. Daarbij passen we allerlei nieuwe technieken toe om een zo realistisch mogelijk treinbedrijf uit te voeren.

Ook de nieuwe Zwitserse modelbaan wordt aan het publiek getoond. De Zwitserse werkgroep van de MSCV heeft inmiddels het landschap van bergen en bruggen voorzien. Ook de Zwitserse bovenleiding is bijna gereed. Het komende jaar maken ze deze baan gereed om te kunnen deelnemen aan grote tentoonstellingen. Tijdens dit weekend zal het volledig treinbedrijf worden getest.



Naast deze modelbaanpresentaties geven de leden van de MSCV bezoekers graag informatie over modelspoor, materialen en handige werkmethoden en gereedschappen. Ook is de afgelopen jaren bij de MSCV veel kennis en ervaring opgebouwd met het digitaliseren van treinen en banen. Wie hierover meer informatie zoekt, vraagt dit aan de aanwezige leden. Zij zullen u hierover graag informeren.

Ook als u lid zou willen worden van de MSCV, kunt u alle informatie krijgen die u nodig heeft, bijvoorbeeld over het proef - lidmaatschap dat de MSCV hanteert.

www.mscv.nl, www.nmf.nl