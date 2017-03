Meepraten over realisatie Klompenpad Beekbergen

BEEKBERGEN - In het fraaie buitengebied van de gemeente Apeldoorn zijn inmiddels vier Klompenpaden gerealiseerd. Vanwege het succes wil de gemeente een nieuw Klompenpad ontwikkelen in het gebied rond het dorp Beekbergen. De nieuwe wandelroute kan landschap, ecologie en cultuurhistorie beleefbaar maken voor bewoners en recreanten.

De Dorpsraad en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gaan dit nieuwe Klompenpad ontwikkelen, samen met bewoners. Die zijn daarom van harte welkom op de startavond op woensdag 29 maart om 20.00 uur in de Hoge Weye, Dorpstraat 34 te Beekbergen. De koffie staat klaar om 19.45 uur.

In Gelderland en Utrecht zijn inmiddels 97 Klompenpaden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht. Het nieuwe Klompenpad in Beekbergen maakt deel uit van dit landelijk netwerk van Klompenpaden. In de gemeente Apeldoorn liggen het Kopermolenpad in Wenum Wiesel, het Loenense Enkenpad in Loenen, het Holhorsterpad in Beemte Broekland en het Uddelermeerpad in Uddel.

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad door natuurgebieden, over landgoederen en waar mogelijk dwars door het boerenland. Bij voorkeur door weilanden en langs akkers, zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Voor de openstelling van hun grond ontvangen de agrariërs een vergoeding. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Deze combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor omwonenden die op deze manier een stukje geschiedenis van hun eigen omgeving ontdekken. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en leveren daarmee een stimulans aan de lokale economie.

Op de startavond wordt het project toegelicht. Alle aanwezigen krijgen de kans om hun kennis over oude wandelpaden, cultuurhistorische interessante objecten en hun ideeën voor de route aan te dragen.

www.klompenpaden.nl