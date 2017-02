Carnaval bij De Heiknüüters

RHEDEN – Carnavalsvereniging De Heiknüüters uit Rheden heeft ontzettend veel zin in de aankomende carnaval. Prins René de Eerste en Prinses Yvonne willen er met iedereen een onvergetelijk feest van maken. Carnaval begint bij de Heiknüüters vrijdag 24 februari om 19.00 uur met discocarnaval. Deze avond is alcoholvrij en vindt plaats in het clubgebouw aan de Wort-Rhedenseweg. Het feestje duurt tot 21.30 uur en is bedoeld voor jeugd van tien tot en met vijftien jaar. Big Noise verzorgt de muziek, er zijn aangepaste consumptieprijzen en de toegang is gratis.

Zaterdag vindt het Kieltjesbal vanaf 20.11 uur plaats in feestburcht Ons Huis. Iedereen die een kaartje heeft gescoord, boft, want het kieltjesbal is inmiddels uitverkocht. Discotheek Big Noise verleent deze avond medewerking. De zaal is vanaf 19.30 uur open.

Zondag is het tijd voor de optocht. Deze start om 13.11 uur vanaf Ons Huis. Opstellen kan vanaf 12.30 uur en na de optocht is er een gezellige instuif. Zondag begint om 20.41 uur het Knüüterbal in Ons Huis. Ook deze avond verzorgt discotheek Big Noise de muziek. De zaal is vanaf 20.15 uur open. De toegang bedraagt 11 euro voor niet-leden. Leden hebben gratis toegang.

Maandag begint om 14.11 uur het Spätshoppen in Ons Huis. Big Noise verzorgt de muziek. Ons Huis is vanaf 14.00 uur open. De toegang is gratis.

Dinsdag begint om 14.00 uur Dweilen met de kraan open. Dat betekent gezellig napraten in Ons Huis over het carnaval. Om 17.00 uur wordt de pop verbrand. De toegang is gratis.

