Grote dumping afval hennepkwekerij

VELP - De politie trof woensdagochtend een enorme hoeveelheid wietafval aan tussen de Ossendaalselaan en de Zutphensestraatweg in Velp. Het gaat om ruim 300 zakken.

Een wandelaar trof de zakken met hennepafval aan en alarmeerde de politie. Deze kwamen ter plaatse en konden na onderzoek melden dat het om 300 zakken gaat. Waar de zakken precies vandaan komen is vooralsnog onbekend. De politie vermoed dat in de nacht van dinsdag op woensdag de zakken - afkomstig van een flink hennepkwekerij - daar gedumpt zijn.

Wie iets verdachts heeft gezien wordt door de politie verzocht contact op te nemen via 0900-8844 of via: Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. - foto: Roland Heitink