Deurdauwers Laag-Soeren

LAAG-SOEREN - De Deurdauwers hebben weer een mooi programma opgesteld voor de komende carnavalsperiode. Vanaf zaterdag 25 februari staat feestburcht De Harmonie in Laag-Soeren weer op zijn kop.

Het carnaval wordt zaterdag 25 februari om 11.11 uur geopend op het Horecaplein in Dieren-Zuid. Zaterdagavond begint om 20.00 uur het gekostumeerd bal met muziek van de Marcus & Taylor Band en Partysound Together. De entree bedraagt 12,50 euro. Zondag 26 februari is het vanaf 20.00 uur Zwierense Avond met de Marcus & Taylor Band, dweilorkest Tis Niks Wut Niks en Partysound Alltogether. De entree is dan 12,50 euro. Maandagavond 27 februari is het vanaf 20.00 uur Foute Avond met Toos, Roos en Coos en Swingtime. De entree bedraagt dan 10 euro. Dinsdag tot slot is er van 14.00 tot 17.00 uur Deurshoppen met muziek van Dennis Posthuma en Partysound Together, de entree is dan gratis. ’s Avonds begint om 20.00 uur het Deurdauwersbal met Partysound Together, dan is de entree 8 euro. Voor alle avonden geldt toegang vanaf zestien jaar, legitimatie is verplicht.

