Vrijwilligers in de schijnwerpers

RHEDEN/ROZENDAAL – Vrijwilligers uit de gemeenten Rheden en Rozendaal zijn zaterdag in het zonnetje gezet. Voordat De Vrijwilligersprijzen bekend werden gemaakt, konden vrijwilligers genieten van een high tea. Als toetje maakten de nieuwe Rhedense burgemeester Carol van Eert en de Rozendaalse wethouder Anton Logemann de vier Vrijwilligersprijzen bekend.

63 Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties/-groepen waren aangemeld om in aanmerking te kunnen komen voor één van de vier Vrijwilligersprijzen. Jessica Vos mocht als eerste het beeldje en de cheque van vierhonderd euro in ontvangst nemen. Jessica is vrijwilligster bij het Second House in Velp. In deze tweede huiskamer helpt zij de kinderen met huiswerk en andere activiteiten. Zij leest vaak de kinderen voor ter stimulering van taalvorming. Ook heeft Jessica samen met de kinderen een fantasieverhalenboek gemaakt.

De 85-jarige Jaap Douma uit Ellecom werd tevens in de schijnwerpers gezet. Jaap is al vanaf de oprichting actief voor het Inloophuis in Dieren. Iedere dag komt hij door weer en wind naar het Inloophuis om het eventuele boodschappenlijstje op te halen. Wanneer inlopers of vrijwilligers een tijdje hun gezicht niet hebben laten zien, gaat Joop altijd even bij hen langs. Jaap is een supersociaal mens die behalve voor het Inloophuis, ook in het Ellecomse nog steeds actief is. Ondanks zijn drukke vrijwilligerstaken maakt Jaap veel tijd vrij om als mantelzorger zijn vrouw ter zijde te staan. Het lukt hem zelfs om –als het even kan- met haar regelmatig een uitje te maken. De geldprijzen die Jaap en Jessica ontvangen komen ten goede aan de organisatie waarvoor zij zich als vrijwilliger inzetten. Net als de andere genomineerden hebben zij een pannenkoekenbon ontvangen.

In de categorie vrijwilligersorganisatie mocht het Geldersch Landschap en Kasteelen naar voren komen. De vrijwilligers van Kasteel Rosendael hebben de Vrijwilligersprijs gewonnen omdat mede door hun inzet kunst, cultuur, natuur en historie samenkomen. De betrokkenheid van deze vrijwilligers is enorm. Een bijzondere groep vrijwilligers op een bijzondere locatie.

In de categorie vrijwilligersgroep heeft Buurttuin Rheden de Vrijwilligersprijs in ontvangst mogen nemen. Deze buurtbewoners van de Zwarteweg hebben er samen voor gezorgd dat er een buurttuin is ontstaan waarin iedereen actief mag zijn. Het is niet zomaar een buurttuin, het is een tuin waarin iedereen welkom is, om samen te tuinieren, mensen te ontmoeten of natuurlijk om te oogsten. Door de gebruikers heeft de Buurttuin al in korte tijd een mooie maatschappelijke functie gekregen.

Ook deze organisaties ontvingen een beeldje en de mooie cheque. Alle genomineerden uit deze twee categorieën ontvingen een bakkersbon om een heerlijke grote taart te bestellen voor hun vrijwilligers.

Aan het eind van de middag hebben de leerlingen van De Tender een welverdiend applaus ontvangen voor het voorbereiden van al het lekkers van de hightea. Ook de leerlingen van Het Rhedens kregen grote waardering voor hun zorgzame bediening van deze middag.

