Briljanten bruidspaar

VELP - Het echtpaar Van Heek-Boom kreeg zaterdag bezoek van burgemeester Carol van Eert ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijk. De heer Goderd van Heek is geboren op 28 april 1923 in Lonneker en mevrouw Louise Marie Boom op 5 januari 1931 in Hengelo (O). Ze hebben elkaar leren kennen tijdens een Twentse jongerenbijeenkomst. De heer Van Heek heeft gediend als militair in Nederlands-Indië. Mevrouw Van Heek was vroeger au pair in het buitenland. Sport, kunst en historie hebben altijd hun belangstelling gehad. Uit hun huwelijk zijn twee dochters en een zoon geboren. Inmiddels hebben ze zes kleinkinderen. Het echtpaar is dankbaar dat ze samen in goede gezondheid in Velp mogen wonen.

Foto: Marc Pluim