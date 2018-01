DIEREN - Sinds 1 januari is de kledingbank in het Duynhuis in Dieren open op woensdag van 10.30 tot 12.00 uur en vrijdag van 10.30 tot 13.30 uur. Belangstellenden kunnen op deze tijdstippen kleding uitzoeken, maar ook beddengoed, dekbedden, schoenen en speelgoed. Wie een Gelrepas heeft, kan per week drie stuks gratis meenemen. Vanaf 24 januari start de kledingbank ook met het herstellen of korter maken van kleding.