De beweegcoach helpt goede voornemens om te zetten in daden

RHEDEN - De beweegcoaches van de gemeente Rheden willen mensen helpen hun goede voornemens om meer te bewegen om te zetten in daden. Bewegen is gezond voor iedereen. Toch is het niet voor iedereen even makkelijk om een geschikte sport of activiteit te vinden.

De start van het nieuwe jaar is voor veel mensen het moment van goede voornemens. Om bijvoorbeeld gezonder te eten en wat meer te sporten en te bewegen. In de gemeente Rheden zijn drie beweegcoaches actief. Zij helpen bij de verandering naar een gezonde en actieve leefstijl. Dit doen ze door één op één coaching met daarbij advies op maat. De beweegcoach kijkt naar wat je leuk vindt, wat je kunt en zoekt daar samen met jou een passende beweegactiviteit bij. Zij is de stok achter de deur om je activiteit te blijven volgen en de adviezen in praktijk te brengen.



Belangstellenden kunnen contact opnemen met Hayke van Valburg via tel. 06 - 24167136 of kijk voor meer informatie op onze website www.sportbedrijfrheden.nl.