Bronckhorst in 2030 energieneutraal

BRONCKHORST - Bronckhorst heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken, zijn diverse maatregelen genomen. Inmiddels zijn alle gemeentelijke panden bijvoorbeeld voorzien van zonnepanelen en de gemeente biedt inwoners onder meer de duurzaamheidslening aan om hun huizen energiezuiniger te maken.

Maar er is meer nodig. Zo het college van B en W onlangs de Wabo-beleidsregels aan te vullen om het plaatsen van zonnepanelen buiten het bouwperceel tot maximaal 50m2 in het landelijk gebied mogelijk te maken.

In het bestemmingsplan is al geregeld dat buiten de bebouwde kom binnen het bouwperceel zonnepanelen (project Zon op het erf), miniwindturbines op daken en kleine windturbines gerealiseerd kunnen worden. Wethouder Arno Spekschoor van ruimtelijke ordening: “We krijgen echter steeds vaker verzoeken om in het landelijk gebied grondgebonden (veldopstelling) zonnepanelen buiten het bouwperceel te mogen plaatsen. Dit is nu nog in strijd met het bestemmingsplan, maar willen we door beleidsregels aan te passen mogelijk maken, tot een max. oppervlakte van 50m2 en een hoogte van max. 2m. Hierdoor kan het straks met een omgevingsvergunning eenvoudiger geregeld worden, dan nu.”



Dit voorstel gaat in januari/februari in de inspraak zodat inwoners erop kunnen reageren.

Regionaal wordt gewerkt aan een voorstel om in de Achterhoek grotere duurzame energieprojecten mogelijk te maken door heldere ruimtelijke randvoorwaarden af te spreken voor deze nieuwe functie in het Achterhoekse landschap.