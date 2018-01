Bloemen voor Alex Wiegmink

RHEDEN - Bij een rondje over de Posbank maakte Martin de Jongh ook even een stop bij de Alex Wiegmink-boom. Het was zaterdag precies vijftien jaar geleden dat Wiegmink werd vermoord. Als volger van het nieuws over de moord en alle herdenkingen van zijn hardloopgroep zag hij een bosje tulpen liggen. Het was van zijn broer en de familie. Rondom de boom, waar zijn naam in staat gekerfd, zijn diverse bomen ontworteld door de westerstorm, maar ondanks dat die op een heuvel staat, heeft de ALEX-boom geen krimp gegeven. Foto Martin de Jongh.