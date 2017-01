Voorzitter Dorpsraad Loenen: ‘Samen werken aan de toekomst’

LOENEN – Het dorp Loenen wacht een belangrijk jaar. Er wordt hard gewerkt aan het koersdocument ‘Loenen Zonnedorp’, waarmee een aantal groeperingen intensief bezig zijn met de toekomstplannen voor het dorp. Over enkele maanden worden de plannen gepresenteerd en kan de bevolking zich hierover uitspreken.

De Loenense nieuwjaarsreceptie, op initiatief van het Dorpscentrum De Brink, Lomivé en de Dorpsraad, werd zondag goed bezocht. Robert Bonder, de nieuwe voorzitter van Lomivé, verwelkomde de bezoekers en vertelde wat Lomivé in het afgelopen jaar veel heeft gedaan voor het dorp. Hij noemde Koningsdag, NK Gatgraven, Sinterklaasfeest, Kindervakantiespel en nog meer. Bonder vond het jammer dat enkele ondernemers er mee zijn gestopt, maar er zijn ook enkele met veel enthousiasme in Loenen begonnen. Hij hoopt dat ze een goede bijdrage gaan leveren aan een gezond ondernemersklimaat.

Willem de Zanger, waarnemend voorzitter van de Dorpsraad Loenen, deed naast een terugblik op het afgelopen jaar en ook sprak hij over de toekomst van het dorp. De Zanger vertelde dat in het eerste kwartaal van 2017 het koersdocument ‘Loenen Zonnedorp’ wordt afgerond. Hierin staat beschreven wat de Loenenaren in de toekomst met hun dorp willen. Dit document is tot stand gekomen met de medewerking van veel Loenense verenigingen, -instanties en -particulieren. Een zeer brede vertegenwoordiging uit het dorp en uiteindelijk samen met de Gemeente Apeldoorn is het tot een koersdocument gesmeed. De Zanger: “Dank voor uw inzet om Loenen weer op de kaart te zetten. We zijn dan ook trots dat het de bedoeling is dat dit koersdocument door Apeldoorn gebruikt gaat worden in de dorpen en wijken.”

Hij noemde een paar onderwerpen uit het document: Een nieuw dorpshart waar o.a. evenementen, activiteiten, muzikale optredens en ambulante handel kunnen plaatsvinden. Uiteraard zullen de bewoners hierover als eerste geraadpleegd worden. Op diverse plaatsen in het dorp een nieuw elan door nieuwbouw.

De Zanger: “Ook is er het gevecht tegen de vergrijzing in ons dorp, dus veel aandacht voor betaalbare woningen in diverse vormen. Werkgelegenheid: de spil waar het vaak om draait om iets voor de jongeren te kunnen doen, heeft grote aandacht. Het toerisme waar vooral Esther Aleman hard aan heeft gewerkt en nog steeds hard aan werkt. De kinderen laten kennismaken met de boerenbedrijven, het bos, de zorg en de diverse Loenense ondernemingen (Roefeldagen).”

De Stichting Vrienden van de Loenense Bossen gaat binnenkort samen met de Dorpsraad, de gemeente Apeldoorn en het Geldersch Landschap een overeenkomst tekenen over de toekomst van de Loenermark. De Zanger: “Samen met de zorg, ondernemers, jeugd en werkgelegenheid betekent dit welzijn voor ons dorp, iets waar de Dorpsraad naar streeft. Dat we dit nieuwjaarsfeest gezamenlijk organiseren is geen toeval, het past in plaatje van het 'Zonnedorp Loenen'.

De voorzitter verwacht dat medio maart alle Loenenaren tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad kunnen stemmen over dit document en dus over de toekomst van ons dorp: “De toekomst zal met een terugtrekkende overheid en een maatschappij die steeds verder verdeeld raakt, behoefte hebben aan projecten als Loenen Zonnedorp: dus ons motto voor 2017: Samen werken aan de toekomst."