Kinderkeuken in de Wetelaar

DOESBURG - Donderdag was het zover dat op basisschool De Wetelaar de kinderkeuken op feestelijke wijze werd geopend. Alle kinderen van de school waren verzameld in de hal waar ook de nieuwe keuken is gebouwd. Drie leerkrachten openden op leuke wijze de keuken en ze zetten de ontwerpers en bouwers van de keuken in het zonnetje.

De keuken is volledig uitgerust met kookplaten, koelkast, vriezer, oven en zelfs een afwasmachine. De Kinderkeuken is een bijzondere leer-werkplek voor de leerlingen van de drie organisaties die zich in het gebouw van het IKC De Wetelaar aan de Zanderskamp in Doesburg bevinden: Basisschool De Wetelaar, Kinderopvang Spelenderwijs en ZoZijn Kind & Jeugdhulp. De realisatie van deze kinderkeuken als leer-werkplek, waar een beroep zal worden gedaan op andere vaardigheden dan sec het schoolse leren, wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de Ouderraad van de school en door subsidie van de Gestichten Doesburg. - foto: Hanny ten Dolle