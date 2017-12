Kerstconcert Feeling in de Willibrorduskerk

DREMPT – Traditiegetrouw geeft Feeling ook dit jaar op Eerste Kerstdag een kerstconcert. In de Willibrorduskerk in Achter-Drempt zijn belangstellenden vanaf 10.00 uur van harte uitgenodigd om te komen luisteren of om zelf mee te zingen.



Het Dremptse koor bestaat al sinds de jaren vijftig en begon als kerkkoor, maar is inmiddels uitgegroeid tot een eigentijds koor met een zeer gevarieerd repertoire. De dertig leden van Feeling treden regelmatig op in de regio, vooral rond Kerstmis. Ieder jaar geeft het koor een sprankelend concert in de Willibrorduskerk in Achter-Drempt. Op zondag 25 december is iedereen die belangstelling heeft voor eigentijdse kerstliederen in het Nederlands en Engels om 10.00 uur van harte uitgenodigd. De entree is gratis en ook de koffie en thee na afloop worden u door het koor aangeboden.

www.feeling-drempt.nl