Oprichting Buurtschap Dorpskom en Beekdal

ROZENDAAL – In oktober is, bij een samenkomst van dorpsbewoners uit de Rosendaalselaan, Kerklaan, Beekhuizenseweg en Rosendael, het initiatief ontstaan om te komen tot oprichting van een buurtschap.

Het gemeenschappelijk belang hebben bij een rustige en veilige leefomgeving was de aanleiding voor de oprichting. Maar ook het behoud van de unieke monumentale dorpskom en het waardevolle historische beekdal. Bij die gelegenheid is een werkgroep in het leven geroepen en daaruit is een ad hoc bestuur gevormd. Het bestuur bestaat uit Jurrien de Mik (jzdemik@dm-architecten.nl), Rinske Osinga (rjosinga@hotmail.com), Margo van Til (margovantil@gmail.com), jan Gerritsen en Els Drosten, allen woonachtig aan de Rosendaalselaan.

De activiteiten die moeten leiden tot de oprichting, hebben inmiddels plaatsgevonden. De missie van Buurtschap Dorpskom en Beekdal is: ‘het behouden en versterken van het lommerrijke dorpse karakter met haar unieke beekdal, rust en woongenot; sociale binding en onderlinge dienstbaarheid bevorderen, waarbij regelmatig opbouwend overlegd wordt met de leden, lokale overheden zoals gemeentebestuur, de politieke partijen, de politie, de stichting Gelders Landschap en Kastelen en plaatselijke organisaties.

Vanuit deze missies is een aantal doelstellingen geformuleerd op diverse terreinen. De buurtschap hoopt een positieve bijdrage te leveren aan de dorpsgemeenschap. Wie mee wil doen of adhesie wil betuigen, kan contact opnemen via één van bovenstaande e-mailadressen.