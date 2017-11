VELP – Op de Rietganssingel in Velp is maandagmiddag een auto tegen een lantaarnpaal gebotst. De bestuurder op leeftijd en een hond kwamen met de schrik vrij. Het ongeval gebeurde rond 15.30 uur. Volgens de politie was de man even niet lekker geworden, waarna hij van de weg raakte en tegen de lantaarnpaal botste. Ook liep een geparkeerde auto schade op. De automobilist is nagekeken door ambulancepersoneel. De auto is geborgen door een bergingsbedrijf. - Foto: Roland Heitink