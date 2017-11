Het Bonte Palet presenteert Holland schilderijen

BRUMMEN - Het publiek kan opnieuw kennismaken met de schilderkunsten van Het Bonte Palet. Zondag opent de expositie met de werken van zo'n 50 hobby-kunstschilders, in de manege De IJsselruiters te Brummen.

Het Bonte Palet is een groep hobby-kunstschilders, onder leiding van Marietje Breukink-Lokhorst, die heel divers werk laat zien op deze dag. Van landschappen, stillevens tot expressief werk. De deelnemers komen uit Brummen, Eerbeek, Spankeren en verder weg uit de omgeving. Naast de gewone collectie, presenteert de groep ook een serie schilderijen met het thema Holland. Deze serie wordt beoordeeld door een jury.

De jaarlijkse expositie is te bewonderen op zondag 26 november van 13.00 tot 16.30 uur in de manege De IJsselruiters te Brummen.