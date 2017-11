Welkom Sinterklaas!

DIEREN - Het was zondagmiddag flink aan de Veerstoep in Dieren. Geen wonder, want Sinterklaas kwam daar met zijn gevolg aan om de kinderen van het dorp te bezoeken. Hij nam alle tijd om de handjes van de jeugd te schudden en om tekeningen en verlanglijstjes in ontvangst te nemen. Vervolgens reed hij in een oude legerwagen naar Theothorne, waar hij audiëntie hield. Het was hartverwarmend en Sinterklaas voelde zich zeer welkom in Dieren. Hij komt dan ook nog terug, zo liet hij weten. Zaterdagmiddag is hij ook present tijdens het Sinterklaasfestival op het Dierense Winkelcentrum - foto: Han Uenk