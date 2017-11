Coop steunt de Dierenweide

RHEDEN – Supermarkt Coöp uit Rheden heeft vrijdagmiddag een cheque overhandigt aan de kinderboerderij Stichting Dierenweide Rheden. Er was een lege flessenactie georganiseerd om een geldbedrag bij elkaar te halen.

In totaal werd er maar liefst 197,50 euro opgehaald. De supermarktketen heeft dit bedrag verdubbeld, waarna het in totaal 395 euro is geworden. "We zijn erg blij met dit mooie bedrag. Naast dit had de supermarkt ook al aan artikelen uit de winkel gesponsord voor de Halloween avond op de kinderboerderij. Hierdoor konden we het voor iedereen mogelijk maken om te komen", aldus vrijwilliger Lida Heitink.