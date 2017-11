Unieke samenwerking in combiconcert Dieren en Spankeren

DIEREN - In de meer dan 100 jarig en rijke geschiedenis van de orkesten Wilhelmina Spankeren en het Dieren Harmonie Orkest, is een combinatieconcert nog nooit gehouden. Maar onlangs was het zover en het resultaat was geweldig! Zowel muzikanten als publiek waren enthousiast.

Het gezamenlijk opleidingsorkest beet de spits af onder leiding van de dirigenten Christian Ansink en Geert Jan Dijkerman. Dat er veel muzikaal talent bij de orkesten aanwezig is was zeer duidelijk te horen.

Voor de pauze was het de beurt aan Wilhelmina Spankeren om te laten horen hoe ver ze waren met de voorbereidingen van de stukken voor het concours op zondag 26 november. En dat beloofde heel veel goeds! Als afsluiting speelde het orkest prachtige muziek van Elton John, uit de musical The Lion King.

Na de pauze speelde het Dierens Harmonie Orkest nog een zestal nummers. Spanisch Dance, met soliste op altsax Henriette Klarenbeek, kreeg een enorm applaus van het publiek. Als uitsmijter speelde het orkest de West Side Story van Leonard Bernstein.

Foto:

De slagwerkers van het combi opleidingsorkest van de Dierens en Spankerense muziekvereniging in actie. - foto: Aart van Raalte