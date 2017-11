Korting met collectieve zorgverzekering via gemeente Rheden

DE STEEG - De gemeente Rheden vindt het belangrijk dat iedere inwoner goed verzekerd is tegen zorgkosten. Maar het kan zijn dat sommige inwoners een aanvullende zorgverzekering lastig kunnen betalen. Dan kan de gemeente helpen met de collectieve aanvullende zorgverzekering.



Samen met Zorgverzekeraar Menzis heeft gemeente Rheden een collectieve aanvullende verzekering samengesteld. Deze verzekering biedt korting op de premie voor de maandelijkse basis- en aanvullende zorgverzekering; een (hogere) vergoeding voor veel kosten die u zelf moet betalen, zoals de kosten voor een bril, hoorapparaat, tandarts, een dieet of de eigen bijdrage (geïnd door het CAK) voor Wmo maatwerk voorzieningen en de mogelijkheid om het eigen risico gespreid te betalen.

De collectieve aanvullende zorgverzekering is mogelijk voor inwoners met een basis- en aanvullende zorgverzekering bij Menzis; een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, waarbij wordt uitgegaan van het netto inkomen exclusief vakantiegeld en: een vermogen onder de voor u geldende grens. Denk bij vermogen bijvoorbeeld aan spaargeld of overwaarde op uw woning.



Wisselen van zorgverzekeraar kan tot 1 januari. Heeft u al een zorgverzekering bij Zorgverzekeraar Menzis, dan kunt u de collectieve aanvullende verzekering direct aanvragen. U kunt de collectieve aanvullende verzekering aanvragen via www.gezondverzekerd.nl/rheden. Ook is het mogelijk daarbij hulp te krijgen tijdens speciale bijeenkomsten op verschillende locaties.



Kijk voor meer informatie over alle regelingen op www.rheden.nl/ondersteuning.