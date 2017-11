Thema eerste Kees Luesink Award: Innovatie in de zorg

DOESBURG - Het thema voor de eerste Kees Luesink Award uitreiking, op 19 januari 2018, is ‘Innovatie in de zorg’. Vanaf nu kunnen mensen zichzelf of anderen uit de regio nomineren voor deze prijs, bestaande uit een wisseltrofee en een geldbedrag. De prijs dient als stimulans om het initiatief verder te ontwikkelen. Nomineren kan via de website www.keesluesinkaward.nl

Als voormalig wethouder in Zutphen en burgemeester van Doesburg, was Kees Luesink als geen ander in staat mensen te stimuleren om doelen en idealen zelf beter voor elkaar te krijgen. Volgens Kees hebben mensen zelf de sleutel voor verandering en innovatie om een respectvolle en gelijkwaardige samenleving te creëren.

Daarom is afgelopen voorjaar de Stichting Kees Luesink Award gestart, een stichting die mensen ondersteunt die zich inzetten voor sociale en duurzame veranderingen in de maatschappij.

Duurzame verandering zit in de mens zelf, als deze met eigen kracht een bijdrage levert aan de maatschappij. Dat is de vuist van Kees Luesink. Kees kwam op voor de underdog en vond het belangrijk gelijkwaardigheid na te streven. De stichting Kees Luesink Award richt zich op actuele initiatieven die gericht zijn op het tot stand brengen van een meer respectvolle en gelijkwaardige samenleving.

Het thema van de eerste editie is: Innovatie in de zorg (in de breedste zin van het woord). Voor de winnaar is er allereerst de Award zelf, een 'wisseltrofee': een kunstwerk gemaakt door Jan Samsom dat je twee jaar in je bezit mag houden. Daarnaast een mooi geldbedrag, om net datgene te bereiken wat nog niet lukte.

Mensen die in staat zijn de zorg te bewegen naar echte zorg; mensen die innovaties hebben bedacht waardoor werken in de zorg makkelijker wordt; mensen die buiten gebaande paden durven gaan met een goed gevolg. Kortom, iemand die iets in beweging heeft gekregen, met een initiatief dat zich verder kan ontwikkelen.

Nomineren? Ga naar www.keesluesinkaward.nl.