Buurtbushalte voorzien van Abri

LEUVENHEIM - Donderdag is de Abri bij de halte van de BBL aan de Metelerkampweg door wethouder Luuk Tuiten officieel in gebruik genomen. Deze Abri stond ongebruikt aan de Zutphensestraat ter hoogte van Meander. Op verzoek van de BBL is dit ‘vergeten bushokje’ van die locatie naar Leuvenheim verplaatst omdat aan de Metelerkampweg geen enkele mogelijkheid bestond om bij regen en wind te schuilen.

Voorzitter Rein Put begon met zijn voldoening uit te spreken zijn over het geweldige enthousiasme bij de leden van de BBL. Maar ook buiten de BBL staat kennelijk de vereniging goed aangeschreven, want ter vervanging van drie chauffeurs die volgend jaar 75 jaar worden en dus niet meer als buurtbus chauffeur mogen acteren, hebben zich nu al aspirant-chauffeurs aangemeld. Ook kon hij zijn tevredenheid uitspreken over het aantal vervoerde passagiers. Tot en met september staat de teller al weer op 228.000. Nadat de eerste helft van dit jaar nog met een daling inzette, werd de vorige maand al weer 200 passagiers meer vervoerd dan vorig jaar september. Tenslotte sprak hij zijn waardering uit over de wijze waarop de gemeente het verzoek, overigens binnen de BBL aangeslingerd door chauffeur Arie Ton, om deze Abri naar Leuvenheim te verplaatsen enthousiast heeft ontvangen en dit operationeel adequaat heeft uitgevoerd.

Wethouder Tuiten complimenteerde de vereniging met de betrokkenheid van de leden om passagiers zo efficiënt en aangenaam mogelijk te vervoeren. Vervolgens benadrukte hij met grote tevredenheid het belang en resultaat van de goede samenwerking tussen de gemeente en de Buurtbusverening. Ook was hij nog steeds overtuigd dat deze busverbinding in een dringende behoefte voorziet, nu en voor de toekomst. Waarna hij onder luid applaus van de aanwezigen het “openingslint” doorknipte.

Tenslotte sprak Mark Donatz, als voorzitter van Leuvenheimsbelang, ook zijn grote waardering uit over de wijze waarop deze hele operatie tot stand was gekomen en de directe betrokkenheid van de gemeente. Niet alleen de plaatsing van deze Abri, maar ook de aankleding van de directe omgeving rondom deze halte kreeg daarbij tot aller tevredenheid de volle aandacht.