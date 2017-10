Atelier Match heeft mooie plek gevonden

LOENEN – Op de Loense Moandag werd met een bord al verwezen naar Atelier Match aan de Reuweg in Loenen. Atelier en winkel was in opbouw maar toch wilde men de plek alvast openstellen voor belangstellenden. Velen kwamen er toen al een kijkje nemen.

Nu is alles gereed en wil de leiding van Pluryn met een Open huis op 1 november iedereen uitnodigen om te komen kijken wat hier allemaal voor creatieve artikelen gemaakt worden. Tussen 15.30 en 19.00 uur is men hier welkom.

Het Atelier is gehuisvest in de voormalige werkplaatsen van Maalderink-Reusken. Na de sluiting van het aannemersbedrijf, stond het gebouw een tijdlang leeg. Eigenaar Rob Slief kon wel een bestemming vinden voor de kantoren maar de werkplaatsen nog niet. Totdat het Atelier Match van Pluryn - Het Hietveld zich hier meldde. De leiding zocht al een flinke tijd naar een geschikte ruimte in Beekbergen of Loenen. Werkbegeleidster Jennefer Mager kwam dit op het spoor en kon met Slief tot een overeenstemming komen. De voormalige werkplaats kreeg een fikse opknapbeurt. Alles ziet er nu licht en vrolijk uit. Ook kon er een nieuwe ruimte gemaakt worden voor de winkel. Zij kreeg hiervoor alle medewerking van de familie Slief.

De cliënten hebben het hier prima naar de zin. Leidster Jennefer zegt over deze werkplek: “Atelier Match is een arbeidsmatige dagbesteding waar cliënten producten maken die een match zijn van nieuwe en gebruikte grondstoffen. De basis voor die producten wordt gevormd door technieken van oude ambachten zoals handgeschept papier, kaarsen gieten en houtbewerking”.

Het is volgens de werkbegeleidster ook mogelijk om speciale opdrachten uit te voeren. Zij denkt aan een leuk presentje bij zakenopening, jubileum of bruiloft. Hierover kunnen afspraken gemaakt worden in het atelier.

Dagelijks zijn in het atelier tien personen aan het werk die variëren in de leeftijd van 20 tot 50 jaar. Sommigen komen op de fiets en anderen worden gebracht met een bus. Er wordt gestreefd om meer mensen hier een werkplek te bieden.

De winkel in Atelier Match is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 9.30 en 15.00 uur en kan de bezoeker gezellig snuffelen tussen de kado-artikelen die hier gemaakt zijn.

foto:

Werkbegeleidster Jennefer Mager(rechts) samen met enkele cliënten die het hier prima naar de zin hebben. - Foto Martien Kobussen