Prikkelarm zwemplezier in Rhienderoord

BRUMMEN - Op zaterdag 29 september is er een Special-Joyevent bij Rhienderoord Zwem & Sport Plezier in Brummen. Dit sportieve evenement is speciaal voor kinderen met autisme en duurt van 15.15 tot 17.15 uur.

De kinderen kunnen sporten en spelletjes doen in het zwembad. Dat is voor de gelegenheid prikkelarm gemaakt; er is geen muziek en er staan geen grote lampen aan. Terwijl de kinderen vermaakt worden door het personeel van Rhienderoord kunnen de ouders en verzorgers elkaar ontmoeten in het horecagedeelte.

Het event wordt georganiseerd door Rhienderoord en Bolien Tijken van Special Joy. Tijken heeft zelf kinderen met de diagnose autisme. Tijdens de zwemlesperiode van haar kinderen bij Rhienderoord heeft ze ervaren dat wanneer een team rekening houdt met het kind er mooie resultaten worden geboekt in het kader van zwemveiligheid. De grootste winst is dat Bolien zag dat haar kinderen plezier hadden in bewegen en daarmee successen ervaarden, wat resulteerde in zelfvertrouwen.

In gesprek met coördinator bij Rhienderoord Jacco Peelen is het idee opgepakt om voor de kinderen met autisme een apart event te organiseren. Dit event moet ertoe bijdragen dat deze kinderen plezier maken en zich welkom voelen in de accommodatie. Landelijk worden er bij pretparken, kermissen en bioscopen ook speciale momenten gecreëerd waar rekening gehouden wordt met de omgevingsprikkels.

Sinds juli is Bolien onder de noemer Special Joy actief, met als doel aandacht te krijgen voor deze doelgroep in de sport. Special Joy gaat voor de doelgroep activiteiten organiseren waar kinderen geactiveerd worden en ouders met elkaar in een ontspannen setting kunnen recreëren. Jacco Peelen hoopt door de samenwerking een sfeer te creëren waarbij kinderen met autisme zich welkom voelen in een zwemaccommodatie en gezondheidswinst boeken door deelname aan een actief beweegmoment. Na het beweegmoment is er natuurlijk ook ruimte voor ontspanning. De droom van Bolien en Jacco (foto) is dat er structureel aandacht is voor autisme en sport.

Er is plek voor een beperkt aantal deelnemers. Opgave kan via e-mail: zwemles@stichtingsportkompas.nl.

facebook.com/specialjoyevents